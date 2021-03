Oltre 320 navi in coda per entrare nel Canale di Suez

Il numero di navi in ​​coda che aspettano di passare attraverso il Canale di Suez è arrivato a 321, ha detto in una conferenza stampa l'ammiraglio Osama Rabie, direttore dell'infrastruttura.

Con riferimento a fonti informate, il Jerusalem Post aveva segnalato che la nave portacontainer Ever Given era in grado di muoversi leggermente. Gli interlocutori del Wall Street Journal a loro volta avevano notato che la nave potrebbe essere disincagliata già nella giornata di oggi, dopo che nella giornata di ieri i tentativi di rimetterla a galla hanno registrato progressi significativi.

La nave portacontainer Ever Given, di proprietà della compagnia giapponese Shoei Kisen e gestita dalla Evergreen Marine Corporation di Taiwan, si è incagliata il 23 marzo al 151 ° chilometro del Canale di Suez in rotta dalla Cina nel porto olandese di Rotterdam. A seguito di questo incidente il movimento lungo la rotta commerciale è rimasto bloccato.

Evergreen ha notato ieri che ci vorranno almeno due o tre giorni per disincagliare la nave.

Il Canale di Suez, che collega il Mediterraneo e il Mar Rosso, è lungo 163 chilometri. Rappresenta circa il 12% del fatturato mondiale del trasporto marittimo. Il canale è utilizzato quotidianamente da dozzine di navi che viaggiano dall'Europa all'Asia, senza circumnavigare l'Africa.

In precedenza, il direttore dell'amministrazione del canale, l'ammiraglio Osama Rabie, ha affermato che i lavori per rimettere a galla la nave portacontainer che si è arenata nel Canale di Suez proseguono 24 ore su 24 e senza interruzioni.