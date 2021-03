Stato di New York lancia passaporto vaccinale Covid, servirà per partecipare ad eventi

Nello Stato di New York arriva il passaporto vaccinale digitale, basterà scaricare una applicazione sullo smartphone e mostrare un QR Code accompagnato dal documento di riconoscimento.

Lo stato di New York si prepara a riaprire le attività con il passaporto vaccinale Excelsior Pass, una passaporto digitale disponibile attraverso l’applicazione mobile ‘Excelsior Pass Wallet’ che tutti i cittadini potranno scaricare.

Il passaporto conterrà l’informazione sull’avvenuta vaccinazione della persona, o informazioni sull’ultimo tampone effettuato.

L’obiettivo di questo pass, spiega il sistema sanitario di New York, servirà per partecipare ad eventi, performance artistiche e a tutta una serie di attività come prendere l’aereo.

L’applicazione è gratuita e conterrà il pass vaccinale. I newyorchesi potranno scaricare l’applicazione da Apple App Store e da Google Play Store. Volendo il pass vaccinale è anche stampabile.

Le attività commerciali e gli addetti al controllo che accetteranno il pass, dovranno semplicemente effettuare una scansione del QR Code per assicurarsi che la persona sia stata vaccinata o che abbia effettuato un tampone con esito negativo.

Insieme al pass vaccinale, il soggetto dovrà mostrare anche il proprio documento di riconoscimento personale per dimostrare di essere la stessa persona: onde evitare eventuali sostituzioni di persona.

L’uso dell’applicazione è volontaria spiega il servizio sanitario di New York e i newyorchesi sono liberi di mostrare un altro tipo di documento valido per attestare di essere stati vaccinati o di avere effettuato un tampone negativo.

Il pass, tuttavia, non esula dal seguire le regole di base come la distanza sociale e il lavaggio delle mani e l’uso di una mascherina che copre naso e bocca, spiegano sul sito ufficiale del sistema sanitario dello Stato di New York.