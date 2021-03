Cina annuncia sanzioni reciproche per persone e entità di Сanada e USA

Il Ministro degli Esteri cinese ha annunciato sabato l'erogazione di sanzioni reciproche contro persone ed entità canadesi e statunitensi, con restrizioni contro la presidente della Commissione americana della libertà religiosa internazionale, Gayle Manchin, il vice-presidente dell'organizzazione Tony Perkins e altri.

Tra i sanzionati canadesi vi sono Michael Chong, legislatore della Camera dei Comuni del Partito Conservatore, e la Sottocommissione per i diritti umani internazionali della Commissione permanente per gli affari esteri e lo sviluppo internazionale della Camera dei Comuni.

Le sanzioni vietano alle persone indicate l'ingresso in Cina, inclusi Hong Kong e Macao, e vietano ai cittadini e alle istituzioni cinesi di condurre affari con loro o di effettuare con essi scambi di alcuna natura.

In un comunicato stampa , il Ministro degli Esteri ha indicato che tali misure sono state prese "in" all'imposizione da parte di Canada e USA di "sanzioni unilaterali su individui e entità nello Xinjiang il 22 marzo, basate su dicerie e".

Il Ministro ha confermato che "le precedenti sanzioni cinesi agli individui statunitensi che hanno seriamente danneggiato la sovranità cinese e gli interessi su questioni legate allo Xinjiang rimangono in vigore", e ha esortato gli altri paesi a "comprendere chiaramente la situazione e rivalutare i propri errori", e di "smettere la manipolazione politica sulla questione dello Xinjiang" e l'interferenza negli affari interni cinesi.

"Altrimenti si bruceranno le dita", ha avvertito Pechino.

Gli Stati Uniti e il Canada si sono uniti al Regno Unito e all'Unione Europea nel prendere di mira alti funzionari ed entità cinesi accusati lunedì di essere coinvolti nell' internamento di massa degli uiguri nello Xinjiang, dopo che Bruxelles e Londra hanno imposto la settimana scorsa le prime sanzioni in 30'anni contro la Repubblica Popolare. Pechino ha risposto sanzionando giovedì nove cittadini inglesi e quattro entità, portando l'Ufficio degli Esteri ha convocare l'ambasciatore cinese.

Entrambe le parti rimangono intransigenti sulla propria posizione. Il 17 marzo, il giorno dell'imposizione delle restrizioni europee, l'ambasciatore cinese a Bruxelles, Zhang Ming, ha esortato l'UE a "riflettere attentamente", e ha avvertito che "se insistete nell'avere un confronto, non ci tireremo indietro, in quanto non abbiamo alternativa se non adempiere alle nostre responsabilità nei confronti del popolo cinese".