Putin esprime condoglianze all'Egitto per incidente ferroviario

Il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha mandato le proprie condoglianze al Presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi a seguito dello scontro ferroviario di Sohag, come è stato riportato sul sito del Cremlino.

"Caro signor Presidente, caro amico, La prego di accettare le mie più sentite condoglianze per le tragiche conseguenze del disastro ferroviario nella provincia di Sohag. Vi prego di trasmettere le parole di sincera solidarietà e sostegno ai parenti e agli amici delle vittime, nonché i miei auguri di pronta guarigione a tutte le persone colpite", ha detto Putin.

Lo scontro questo venerdì di due treni passeggeri nella città di Takhta, nella provincia di Sohag, ha ucciso 19 persone, secondo gli ultimi dati, e il numero totale delle vittime ammonta a 185. L'indagine sull'incidente è condotta dalla Procura generale d'Egitto, mentre la commissione tecnica sta cercando di stabilire le circostanze dell'incidente. Una delegazione governativa guidata dal Primo Ministro si è recata a Sohag per ordine di Al-Sisi. La delegazione comprende ministri della sanità, dei trasporti, dello sviluppo locale e altri.

Le ferrovie egiziane avevano in precedenza annunciato che il treno passeggeri, contro il quale si è schiantato il convoglio a suo seguito, si era fermato bruscamente prima dell'incidente perché qualcuno vi aveva azionato il freno d'emergenza. A seguito dell'incidente, due carrozze del treno sono deragliate e si sono rovesciate, così come anche la locomotiva e un vagone del treno seguente. Sono in corso i lavori per riprendere il traffico sulla linea ferroviaria.