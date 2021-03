Regno Unito: proteste anti-lockdown a Bradford

Sputnik Italia è in diretta da Bradford sabato 27 marzo, mentre le persone si riuniscono per una protesta di blocco anti-coronavirus.

I manifestanti si sono radunati vicino a Bradford per esprimere il loro dissenso contro le restrizioni anti-Covid imposte dal governo. Sono migliaia i manifestanti che oggi sono scesi in piazza per manifestare contro le misure anti-Covid imposte dai rispettivi governi centrali.

