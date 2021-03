'Kill the Bill': manifestanti a Bristol protestano contro la proposta di legge

La scorsa settimana i cittadini di Bristol si sono riuniti per un'azione di protesta contro l'espansione dei poteri della polizia.

Le manifestazioni sono diventate violente quando i manifestanti hanno spruzzato vernice e lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Hanno anche dato fuoco ai veicoli della polizia e hanno rotto i vetri di una stazione di polizia.

Sputnik arriva in diretta da Bristol, Regno Unito, dove i dimostranti si sono riuniti per esprimere la loro opposizione alla proposta di legge su polizia, crimini, condanne e tribunali.

Il disegno di legge è stato accolto con una raffica di critiche in tutto il Regno Unito in quanto potrebbe estendere i poteri della polizia quando si tratta di manifestazioni. Potrebbe concedere alle forze dell'ordine il diritto di stabilire quando iniziare e finire le manifestazioni. Il disegno di legge potrebbe anche portare a pene detentive fino a 10 anni per le persone che vandalizzano i memoriali.

