QAnon afferma che il cargo bloccato a Suez è usato da Hillary Clinton per trafficare bambini

La nuova teoria del complotto dei seguiaci di QAnon riguarda nientemeno che la ex first lady degli Stati Uniti d'America.

I sostenitori della teoria di QAnon sono convinti che la Ever Given, la nave cargo che ha creato il più grande ingorgo marittimo della storia, appartenga all'ex segretario di Stato americano Hillary Clinton e sia utilizzata per il traffico di bambini sfruttati sessualmente.

Sono numerosissimi i messaggi pubblicati sui social media dai sostenitori della teoria cospiratoria che mostrano le tre prove 'schiaccianti' che dimostrerebbero la veridicità di queste conclusioni.

I cospirazionisti hanno espresso la speranza che Hillary Clinton venga smascherata quando i soccorritori riusciranno a riportare la nave in mare e apriranno i container in diretta TV.

"Prova n. 1"

L'operatore della nave è una società con sede a Taiwan chiamata Evergreen Marine Corporation. Si dice che Hillary Clinton abbia ricevuto il nome in codice "Evergreen" dai servizi segreti statunitensi quando suo marito Bill era presidente degli Stati Uniti e ciò, secondo QAnon, collegherebbe la ex first lady al vascello

© AP Photo / Craig Ruttle Hillary Clinton

"Prova n. 2"

L'indicativo di chiamata della nave è H3RC, una sigla che assomiglia alle iniziali dell'ex Segretario di Stato - HRC (Hillary Rodham Clinton).

"Prova n. 3"

Come è noto, i sostenitori della teoria di QAnon credono che al mondo esista un gruppo di pedofili e cannibili adoratori di Satana gestito dagli Stati Uniti.

In questo senso, uno dei post pubblicati sui social attira l'attenzione sull'ora in cui la nave Evergiven si è arenata lungo il Canale di Suez, presumibilmente alle 13:01.

L'ultima volta che il Canale di Suez fu chiuso fu durante la guerra dei sei giorni tra Israele e le nazioni arabe nel 1967. Così, sottreaendo 1301 a 1967 si otterrebbe la cifra 666, che è universalmente considerata il numero del diavolo.

Che cos'è QAnon

QAnon è una teoria del complotto nata dagli angoli bui dei forum di chat in Internet come 4chan, dai "drop" di un account che si fa chiamare Q, lettera che indica il livello di confidenza di alcuni dipartimenti della Casa Bianca. Q sostiene di rivelare con i suoi messaggi da decifrare alcune verità tenute nascoste dal mainstream che rivelano la vera natura del Deep State, ovvero le elite che governerebbero il mondo.

La teoria QAnon mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in lotta contro una cabala, ovvero le elite del Deep State, che secondo i seguaci di QAnon sarebbero adoratori di Satana.

Secondo la teoria farebbero parte della cabala politici del partito democratico come Hillary Clinton e investitori come George Soros, oltre a star di Hollywood, che sarebbero anche coinvolti in un enorme giro di traffico sessuale di bambini e un culto cannibalistico.

Altre idee diffuse dal gruppo sono che la pandemia COVID-19 sia un complotto per vendere vaccini e instaurare una dittatura sanitaria sotto la guida della Cina e dei cosiddetti "poteri forti".