Israele, IDF rivela per sbaglio l'ubicazione di basi militari segrete su una mappa on line

Nel pubblicare un elenco "troppo completo" dei centri per i test Covid-19 nel Paese, l'esercito israeliano ha inavvertitamente rivelato le posizioni di alcune delle sue basi segrete. L'errore è stato successivamente corretto.

L'IDF (Israel Defence Force) ha rivelato per sbaglio alcune informazioni sensibili riguardante l'ubicazione di basi militari segrete. La notizia è stata confermata martedì 23 marzo da un portavoce dell'esercito, riferisce il quotidiano israeliano Haaretz.

Il comando responsabile delle operazioni di emergenza e della protezione dei civili (Home Front Command dell'IDF) ha caricato una mappa "troppo dettagliata" dei centri per i test del coronavirus in tutto il Paese.

La mappa non solo mostrava i centri di test Covid-19 nelle comunità residenziali, ma anche le strutture dell'IDF, comprese le basi dell'aeronautica e dell'intelligence militare.

Il livello di dettaglio ha permesso non solo di identificare l'ubicazione di queste basi militari, ma anche i loro confini esatti.

C'erano anche i loro nomi.

La mappa è stata creata in collaborazione con il Ministero della Salute ed è stata resa ampiamente disponibile al pubblico fino a quando Haaretz non ha riferito di aver avvertito l'IDF dell'errore. I dati quindi sono stati rimossi.

Vaccinazione in Israele

In Israele, dall'inizio della pandemia sono stati accertati 830.000 casi e più di 6.000 decessi per Covid-19. Le persone guarite sono in tutto 811.000.

L'ambasciatore israeliano a Mosca, Alexander Ben Zvi, ha annunciato in una recente conferenza stampa che Israele prevede di vaccinare tra il 70 e l'80 per cento della sua popolazione di 9,2 milioni entro la fine del mese di aprile.

Ben Zvi ha spiegato che a metà marzo quasi quattro milioni di israeliani avevano già ricevuto la seconda dose del vaccino. In totale, più della metà della popolazione è già immune.