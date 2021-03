Premier giapponese segnala lancio di due missili balistici dalla Corea del Nord

Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha affermato che la Corea del Nord ha effettuato il lancio di due missili balistici giovedì, sottolineando come si tratti della prima dal 29 marzo 2020.

Suga ha continuato dicendo che i lanci missilistici di Pyongyang violano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:

"I lanci stanno minacciando la pace e la sicurezza del nostro paese e della nostra regione. Questa è una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Giappone esprime le sue forti proteste e li condanna", ha detto Suga ai giornalisti.

All'inizio della giornata, il media nipponico NHK, citando un funzionario del ministero della Difesa giapponese, ha riferito in merito al lancio da parte della Corea del Nord di un "potenziale" missile balistico alle 7:06 circa ora locale (le 23:06 di mercoledì in Italia).

Stando ai rapporti preliminari, il missile nordcoreano non sarebbe entrato in territorio giapponese o nella zona economica speciale e non avrebbe rappresentato una minaccia per il Giappone.

Il Giappone ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale dopo il lancio dei due proiettili, ha riferito l'agenzia di stampa Kyodo.

Il secondo lancio in quattro giorni

Secondo la CNN, che ha citato un alto funzionario statunitense, Washington ha confermato il lancio, precisando che il lancio avrebbe riguardato due missili balistici e non uno solo e che l'intelligence è già al lavoro per far emergere ulteriori dettagli

Ieri in giornata era emersa la notizia secondo cui la Corea del Nord aveva condotto lanci missilistici durante il fine settimana, con la Casa Bianca e il JCS sudcoreano che hanno successivamente confermato le azioni.

Nei rapporti dello stato maggiore sudcoreano è stato affermato della che ad essere lanciati sono stati almeno due missili cruise.