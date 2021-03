Covid, Angela Merkel revoca il lockdown totale a Pasqua in Germania

L'attesa stretta sulle vacanze pasquali in Germania non ci sarà, nonostante la proroga della quarantena fino al 18 aprile.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato la revoca del lockdown totale previsto in precedenza per le vacanze di Pasqua.

A riferirlo è l'agenzia tedesca Dpa, citando delle fonti governative a poco dall'inizio di un nuovo vertice che oggi vedrà protagonisti il governo e le amministrazioni locali dei Lander tedeschi.

In precedenza la Merkel aveva reso noto che la quarantena in Germania sarebbe andata avanti fino al 18 aprile, e che una stretta avrebbe avuto luogo dall'1 al 5 aprile per blindare la Pasqua.

Il Covid-19 in Germania

La cancelliera tedesca aveva definito la situazione del Paese "molto grave" per via della diffusione della variante inglese e aveva invitato i tedeschi a "restare a casa".

Stando alle ultime cifre pubblicate dal Robert Koch Institut di Berlino sono 2,7 milioni i casi di Covid-19 registrati in Germania dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Il bilancio delle vittime è invece di 75.255 morti, a fronte di 2,45 milioni di persone dichiarate guarite.