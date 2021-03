Enorme nave cargo si incaglia nel Canale di Suez: traffico marittimo bloccato - Foto, video

L'equipaggio di una nave cargo battente bandiera panamense, si è trovato in gravi difficoltà martedì sera quando il vascello si è incagliato lateralmente si è sulle rive del Canale di Suez, bloccando il traffico marittimo in entrambe le direzioni.

"La nave di fronte a noi si è incagliata mentre attraversava il canale e ora è bloccata lateralmente sembra che potremmo restare qui per un po'", si legge in un post su Instagram dell'utente Falledhearts17, accompagnato dall'immagine della nave cargo bloccata nell Canale di Suez.

Secondo i dati di tracciamento della nave, la nave è la Ever Given, un vascello da cargo di 400 metri per 59 metri con una stazza lorda di 219.079 tonnellate battente bandiera di Panama.

L'ultima volta la nave è stata registrata dopo il passaggio da Tanjung Pelepas, in Malesia, da dove era partita in direzione Rotterdam, città portuale olandese nella quale sarebbe dovuta giungere dopo una settimana di navigazione. Almeno fino a ieri sera.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julianne Cona (@fallenhearts17)

Non è ancora chiaro come l'enorme nave si sia potuta incagliare nella sua posizione attuale. Ovviamente hanno già avuto inizio le operazioni di soccorso e, da alcune foto pubblicate sui social, è possibile vedere in azione un piccolo escavatore che tenta di estrarre la prua della nave dalla riva sabbiosa, mentre i dati di tracciamento della nave mostrano che quasi una dozzina di rimorchiatori stanno cercando di spingerla in acque più profonde.

Con la nave di traverso, il traffico marittimo attraverso il canale, che è l'unica via di passaggio per transitare dal Mar Mediterraneo al Mar Rosso e oltre l'Oceano Indiano, è completamente sospeso.

I dati di monitoraggio mostrano un vero ingorgo di traffico che si sviluppa alle due estremità del canale lungo circa 150 chilometri, con dozzine di navi in ​​attesa di entrare.