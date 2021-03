Sondaggio rivela: un francese su quattro vorrebbe vaccinarsi con Sputnik V

Un sondaggio realizzato in Francia tra la popolazione maggiorenne rivela che quasi un vaccinato su quattro avrebbe voluto farsi inoculare il vaccino Sputnik V.

Il sondaggio, realizzato online dall'istituto di rilevazioni francesi IFOP e commissionato da Sputnik News ha riguardato un campione di 1009 persone che rappresentano la popolazione della Francia di età superiore ai 18 anni.

Le domande rivolte ai partecipanti al sondaggio hanno riguardato la vaccinazione in corso e le restrizioni in atto per limitare la diffusione del contagio da Covid-19.

Restrizioni: sono servite?

La prima domanda posta nel sondaggio è stata:

Come valuta i danni economici, sociali, psicologici e sanitari associati alle restrizioni sul Covid-19 in Francia, rispetto ai danni causati dalla stessa pandemia Covid-19?

Risultati principali:

Oltre un terzo degli intervistati (34%) ritiene che i danni inflitti dalle misure restrittive superano i danni inflitti dalla pandemia Covid-19. Solo il 20% crede che i danni causati dal Covid siano stati più significativi di quelli provocati dalle restrizioni.

Gli intervistati di età compresa tra 25 e 34 anni più spesso (44%) rispetto alla media (34%) ritengono che i danni derivanti dalle misure restrittive siano stati più seri dei danni dal Covid.

Tra i dirigenti di aziende e organizzazioni si registra una percentuale più alta di intervistati (il 47% rispetto al 34% in media) che valuta negativamente misure restrittive in termini di danni rispetto a quelli provocati della stessa pandemia Covid.

Vaccino IN FRANCIA: UNO SU QUATTRO VORREBBE LO SPUTNIK V

Ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19?

Risultati principali:

Quasi la metà degli intervistati (45%) vorrebbe essere vaccinata contro il Covid, rispetto al 33% di coloro che hanno preferito di non sottoporsi alla vaccinazione. Solo l'11% risulta essere già vaccinato contro Covid.

Tra gli over 65 la percentuale di coloro che vorrebbero essere vaccinati è più alta (55% contro 45%).

Tra le persone che lavorano per il governo, la percentuale di coloro che vorrebbero vaccinarsi contro il Covid è superiore alla media (il 54% contro il 45% in media).

E' significativamente più probabile che gli elettori di Macron alle presidenziali del 2017 esprimano il desiderio di essere vaccinati (il 60% contro il 45% in media).

Più di un quarto (26%) dei francesi vorrebbe essere vaccinato con il preparato russo Sputnik V, se avesse tale opportunità. È notevole che tra i già vaccinati la percentuale di coloro che, se possibile, si sarebbe sottoposto all'iniezione del vaccino russo è del 41%.

Informazioni sul progetto Sputnik.Opinioni

Il progetto di ricerca sull'opinione pubblica internazionale Sputnik.Opinioni, avviato nel gennaio del 2015, monitora regolarmente l'opinione pubblica in Europa e negli Stati Uniti sulle questioni sociali e politiche di maggior interesse. I partner del progetto sono Populus, IFop e forsa.

Sputnik (sputniknews.com) è un'agenzia di stampa e radio con un hub di informazioni multimediali in decine di paesi. Sputnik include siti in più di 30 lingue, trasmissioni analogiche e digitali, applicazioni mobili e siti di social networking. La News feed di Sputnik è attiva 24 ore su 24 in inglese, arabo, spagnolo e cinese.