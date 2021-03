USA, bambino morso da uno squalo mentre fa il bagno con la mamma

Ieri un ragazzino è stato morso da uno squalo a Miami Beach, nello stato americano della Florida, riporta il giornale New York Post, che da spazio al racconto di Kristine Weiskoph, la madre del malcapitato ragazzino.

La mamma ha affermato che teneva suo figlio per mano mentre stavano nell'acqua ma all'improvviso il bambino è caduto in avanti. Kristine lo ha tirato su e ha notato una ferita al braccio, nello stesso momento ha rivolto il suo sguardo verso il basso ed ha visto uno squalo grigio lungo un metro andare via.

"Allora l'ho preso e sono corsa verso la spiaggia", ha raccontato.

Il piccolo è stato portato all'ospedale ed è ora sotto le cure dei medici, che ipotizzano abbia bisogno di un intervento chirurgico per un innesto cutaneo. In particolare preoccupa i medici la possibilità di infezione e l'effetto della ferita riportata sulla mobilità del braccio.

Tuttavia, il personale medico ha dato una prognosi positiva, in quanto si tratta di un paziente giovane.

Nelle scorse settimane un uomo di 50 anni era stato attaccato da uno squalo in Nuova Caledonia. La vittima dell'attacco in seguito è morta per arresto cardiaco.