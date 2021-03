Whatsapp verso l'introduzione della funzione multi-dispositivo in una beta

L'applicazione di messaggistica istantanea più popolare del web potrebbe prossimamente implementare una delle funzioni più attese dagli utenti, ovvero l'utilizzo in modalità multi-dispositivo.

Stando ad alcune indiscrezioni pubblicate dal team di WABetaInfo, la funzione multi-dispositivo di WhatsApp potrebbe fare la propria comparsa nel prossimo futuro in una versione beta apposita di Whatsapp Web.

La nuova funzionalità, una volta rilasciata consentirà agli utenti di utilizzare il proprio account Whatsapp su più dispositivi contemporaneamente.

Gli sviluppatori sarebbero già al lavoro sulla nuova versione, che garantirà l'accesso sia agli utenti Android, sia a quelli iOS. Per entrambi sarà necessario fare parte del programma beta.

Per coloro che decideranno di partecipare, sarà reso disponibile il collegamento in contemporanea per un numero di dispositivi desktop fino a quattro.

Inizialmente la versione beta potrebbe non supportare alcune delle funzionalità previste dagli sviluppatori, che saranno però implementate in un prossimo futuro, mentre parrebbe certa la compatibilità di tale programma beta con la versione standard di WhatsApp e con quella Business.

L'aggiornamento di Whatsapp per i messaggi vocali

Nelle scorse settimane era trapelato che Whatsapp starebbe lavorando all'introduzione di un'opzione che consentirà di velocizzare i messaggi vocali. Si tratta di velocizzare i messaggi vocali a velocità 2x, utile quando si ascoltano lunghe registrazioni.

Il modo in cui l'opzione verrebbe implementata non è stato segnalato e pare che siano necessari ancora diversi mesi prima della sua introduzione nelle versioni della app per Android e iOS.