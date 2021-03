Who let the dogs out? Padrona sorprende husky con le zampe nel sacco

I propretari degli amici a quattro zampe possono confermare come sia rischioso lasciare i propri cani a casa senza supervisione... soprattutto se ci sono snack e cuscini in bella mostra!

Un recente video caricato su Twitter mostra un cucciolo di husky sorpreso dove non sarebbe dovuto essere.

La proprietaria, tornata dal lavoro, non ha trovato il cagnolino nella sua apposita cuccetta, ma comodamente sdraiato su uno dei cuscini del divano

Dopo aver chiesto ad Alexa, l'assistente virtuale, di far partire un vecchio successo del gruppo Baha Men, "Who let the dogs out?", la donna ha avuto una...sonora risposta alla propria domanda!