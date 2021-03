Coronavirus, isolata una nuova variante in Belgio

Definita “B.1.214” è la nuova "variante belga", la mutazione del Sars-Cov-2 isolata dai ricercatori dell'Università di Liegi (ULiège). La sua diffusione nel Paese è piuttosto contenuta, rappresenta il 4% dei contagi totali, una quota identica alle altre varianti. Secondo quanto hanno spiegato gli scienziati alla testata belga Le Soir, il ceppo mutato potrebbe provenire dall'Africa subsahariana.

“Siamo quasi certi che non sia di provenienza belga. L'albero filogenetico deve ancora essere completato, ma potrebbe provenire dall'Africa sub-sahariana e sarebbe stato impiantato qui attraverso i viaggi”, ha spiegato Vincent Bours, professore di genetica umana e capo del laboratorio per l'analisi e il sequenziamento del virus Sars-Cov-2 presso la ULiège.

La variante potrebbe essere arrivata in Belgio l'anno scorso, assieme alle altre e come le altre potrebbe essere stata introdotta da cittadini di rientro dall'estero.

in progressivo aumento in Belgio

Una rara mutazione

La situazione al momento è sotto controllo ma la sua presenza "è", in particolare a Bruxelles, nelle province del Brabante fiammingo, al centro del Paese, e dell'Hainaut a ovest.

Per il momento B.1.214 non è classificato come una variante pericolosa, ma sta suscitando l'interesse degli scienziati a causa di una rara mutazione "quasi mai osservata finora", spiega Bours.

I ricercatori devono ancora determinare se il nuovo ceppo sia più contagioso si quello originale.

"Per ora, i virus di un centinaio di pazienti con questa variante sono stati sequenziati, ci vorrà molto di più per conoscerne gli effetti", afferma lo scienziato.

Una situazione preoccupante

Da una settimana il Belgio registra una nuova ondata di contagi. Tra il 12 e il 18 marzo sono stati rilevati 3.867 casi, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità di Sciensano, in aumento del 42% rispetto alla settimana precedente.

Il numero di ricoveri ospedalieri è aumentato del 22% rispetto alla settimana scorsa, con una media di 197 ogni giorno tra il 15 marzo e il 21 marzo.