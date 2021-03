Covid-19, il bilancio delle pandemia si avvicina a 3 milioni di morti in tutto il mondo

Mentre gli Stati Uniti vedono la luce in fondo al tunnel, il Brasile, secondo Paese al mondo per numero di contagi e decessi, è in balia di una seconda ondata e la carenza di farmaci nelle terapie intensive degli ospedali potrebbe portare i medici ad estubare i malati di Covid-19 in rianimazione.

La corsa al vaccino non ha fermato la diffusione del virus Sars-Cov-2, che ad oggi ha provocato quasi 3 milioni di vittime in tutto il mondo. In base ai dati forniti dalla John Hopkins University, infatti, il bilancio della pandemia è di 123.207.169 di contagi accertati e 542.356 decessi dovuti al Covid-19.

Con quasi 30 milioni di casi registrati e 542.356 morti, gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di contagi e decessi per Covid. Con 165,61 morti per 100.000 abitanti sono sesti al mondo per mortalità, dopo Repubblica Ceca, Regno Unito, Ungheria, Italia, Bulgaria.

La situazione in Brasile

L'avvio spedito della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti ha consentito diepidemiologica a partire da metà gennaio, tuttavia senza riuscire a ridurre la soglia dei contagi al di sotto dei 50 mila casi giornalieri. Fino al 21 marzo, quando è stato registrato un numero di positivi pari a 33.243, il livello più basso dallo scorso autunno, secondo quanto riporta la mappa della JHU.

Se gli Stati Uniti riescono a vedere la luce in fondo al tunnel grazie alle vaccinazioni, il Brasile è in piena emergenza sanitaria a causa di una nuova ondata di contagi. Secondo un'analisi della CNN, quasi un quarto dei decessi di Covid-19 delle ultime due settimane si è verificato in Brasile.

L'impennata di casi sta provocando una forte pressione sugli ospedali, ormai al collasso. In quasi tutti gli stati del Brasile i tassi di occupazione delle terapie intensive superano l'80% e in alcuni casi sfiorano il 100%.

Oltre all'eccedenza di pazienti, la capacità delle terapie intensive è messa a dura prova dalla carenza di farmaci che renderebbe impossibile l'intubazione, secondo quanto riferisce CNN.

Nella città costiera di Sao Sebastiao, nello Stato di Sao Paulo, l'Associazione nazionale brasiliana degli ospedali privati ​​(ANAHP) prevede di esaurire i farmaci necessari alle terapie intensive entro lunedì. Senza questi farmaci i medici potrebbero essere costretti ad estubare i pazienti Covid-19 in rianimazione, ha riferito il sindaco della città lanciando un appello al governo, secondo quanto riportato dalla CNN.

Intanto il presidente Jair Bolsonaro, spesso criticato per la gestione Covid-19, continua ad essere refrattario alle misure anti-contagio, tanto da aver definito dei "tiranni" i governanti che hanno imposto i lockdown alla popolazione.

Rivolgendosi ai sostenitori durante le celebrazioni del suo compleanno a Brasilia, ha detto che il suo governo ha fatto tutto il possibile e che ora è tempo di riaprire l'economia, secondo quanto riferisce la BBC.

In Brasile, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 44.774 casi e oltre 1.200 decessi. Nelle ultime settimane il numero dei morti giornalieri si è mantenuto su una media di circa 2000 decessi al giorno.

Con almeno 294.042 morti e 11.998.233 positivi dall'inizio della pandemia, il Paese è il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di decessi e contagi. L'India è il terzo Paese al mondo per contagi con 11.646.081 casi dall'inizio della pandemia, mentre per il numero di decessi la terza nazione al mondo è il Messico, con 198.036 morti in totale.