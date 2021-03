Regina Elisabetta sul Principe Carlo: "Non sarà mai all'altezza di un vero reale"

La matriarca della famiglia reale inglese, l'ormai 94-enne Regina Elisabetta, si è rivelata "costantemente frustrata e insoddisfatta" del figlio maggiore e futuro erede al trono, il Principe Carlo, come scrive il quotidiano britannico Daily Mail.

Secondo quanto sostenuto da Clive Irving, esperto di monarchia inglese e autore della nuova biografia "The Last Queen",all'interno della famiglia reale "è mai stato all'altezza dellee deldella Regina", realmente apprezzato soltanto dal Principe William.

Parlando di Carlo, Irvin ha aggiunto che il Principe del Galles "è sempre stato incompreso dalla Regina", che si è spesso detta "perplessa e confusa" nei confronti del figlio maggiore.

La Regina Elisabetta ha mostrato di avere un rapporto più comprensivo e affettuoso nei confronti del Principe Andrea, definito dagli esperti come "l'esatto opposto del fratello Carlo".

"Il Principe [Andrea] è molto attivo, rumoroso e affascinante quando serve. Talvolta è arrogante e scortese; ricorda sotto molti aspetti il padre", ha riferito al Daily Mail Ingrid Seward, capo redattore della rivista Majesty.

La formazione militare del Principe Andrea, con la sua attiva partecipazione nella guerra delle Falklands, durante la quale ha prestato servizio pilotando elicotteri, gli ha garantito un ruolo da ", visto con orgoglio dalla madre".

Al contempo, come scrive ancora il Daily Mail, il giovane Principe William, secondo in successione al trono, "non si sente intrappolato dal sistema reale britannico, e ha da tempo accettato il ruolo che gli è stato affidato", ha ribadito all'inizio del mese il Principe Harry in un'intervista con la conduttrice americana "Regina di tutti i media", Oprah Winfrey.