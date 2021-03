Bill Gates dice che volerà molto meno per ridurre le emissioni di carbonio

Il co-fondatore di Microsoft è in prima linea contro il cambiamento climatico, per arginare il quale si sforza di testare e implementare nella sua vita molte innovazioni eco-compatibili, cosa che consiglia anche ad altre persone.

Discutendo del suo libro sui cambiamenti climatici appena pubblicato, Bill Gates ha detto di essere disposto a fare la sua parte per aiutare a mitigare gli effetti del riscaldamento globale.

Nella sua sessione 'Ask Me Anything' di venerdì su Reddit, rispondendo alla domanda di un utente su cosa possono fare le persone per ridurre la loro emissioni di carbonio, il 65enne co-fondatore di Microsoft ha affermato di aver cambiato a proposito alcuni aspetti della sua vita. Gates ha consigliato alle persone anche di consumare meno.

"Sul fronte personale, sto facendo molto di più: guido auto elettriche; ho i pannelli solari a casa; mangio carne sintetica (qualche volta!); compro carburante verde per aviazione; pago per la cattura di aria diretta da Climeworks; contribuisco a finanziare pompe di calore elettriche in abitazioni a basso costo per sostituire il gas naturale", ha risposto a un utente che gli chiedeva cosa stesse facendo per ridurre i propri consumi.

L'anno scorso Gates aveva previsto che la nuova pandemia di coronavirus avrebbe eliminato più della metà di tutti i viaggi d'affari; ora ha rassicurato che intende ridurre il numero anche dei propri voli.

"Ho intenzione di volare molto meno ora che la pandemia ha dimostrato che possiamo cavarcela con meno viaggi", ha scritto.

Microsoft ha presentato l'app Teams, che consente ai dipendenti di chattare e incontrarsi tramite videochiamate. Mentre Gates si è dimesso lo scorso anno dal consiglio di amministrazione dell'azienda, ne rimane un investitore e continua a rivederne i prodotti.

Quando gli è stato chiesto cosa ne pensa delle teorie del complotto che lo vedono responsabile dello scoppio della pandemia di COVID-19 poiché in combutta con gli sviluppatori di vaccini, Gates si è difeso.

"Sono innocente! L'intera faccenda del 5G e dei microchip è piuttosto folle. Perché dovrei farlo? Credo nei vaccini che hanno fatto miracoli. Il mio Ted talk del 2015 [quello in cui sosteneva dice che il mondo non fosse pronto per un'epidemia] è stato più visto dopo la pandemia che prima della sua esplosione, purtroppo", ha risposto.

Gates ha anche parlato di alcune delle iniziative green in cui è coinvolto.

"Ho creato Breakthrough Energy, incluso il fondo Venture, Fellows e Catalyst per aiutare con il clima. Per me l'innovazione è ciò che renderà possibile fornire servizi a tutti senza emissioni", ha scritto.

Secondo i dati dell'organizzazione no-profit Transport & Environment, l'industria aeronautica è la causa di circa il 5% del riscaldamento globale.

Dopo essersi dimesso dalla carica di presidente di Microsoft nel febbraio 2014 e aver lasciato nel marzo 2020 le sue posizioni nel consiglio di amministrazione di Microsoft e Berkshire Hathaway, Gates e sua moglie Melinda, fondatori della Bill & Melinda Gates Foundation, si sono concentrati sugli sforzi filantropici inerenti i cambiamenti climatici, la salute e lo sviluppo globali e l'istruzione.