Covid in Russia, nell'ultimo giorno in calo contagi e decessi

Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati rilevati 9.299 nuovi casi di Covid, il numero delle vittime è stato pari a 371, mentre i guariti sono stati 8.743, ha comunicato il quartier generale contro la diffusione del coronavirus nel Paese.

Il giorno prima erano stati segnalati 9.632 contagi. Dall'inizio dell'epidemia i casi di Covid registrati ufficialmente sono stati 4.456.869.

I decessi per Covid avvenuti nell'ultimo giorno sono stati 371, 21 in meno di ieri, portando il totale delle vittime del virus in Russia a 95.030.

Nelle ultime ventiquattro ore 8.743 sono guarite dall'infezione del coronavirus, portando il totale delle guarigioni a 4.069.395.

Al momento in Russia ci sono 292.444 positivi al coronavirus, con un incremento di poco inferiore a duecento rispetto al dato di ieri.