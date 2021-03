A Madrid schierati mille poliziotti durante proteste a sostegno del rapper Pablo Hasel

Le proteste nella capitale spagnola si sono svolte sabato sera partendo dalla stazione ferroviaria di Atocha, dove i manifestanti hanno scandito slogan per chiedere la liberazione di Hasel e in difesa dei diritti e delle libertà civili.

Secondo El Mundo, circa mille poliziotti sono stati dispiegati nel centro di Madrid.

Ieri le proteste a sostegno del rapper Hasel si sono svolte in altre città spagnole. A Barcellona, ​​secondo quanto riferito, circa 250 persone hanno preso parte ad una manifestazione. Non sono stati segnalati incidenti.

🔴🎥 Thousands demonstrate in Madrid in support of Catalan rapper Pablo Hasél. pic.twitter.com/Aud61FHlQx — Josep Goded (@josepgoded) March 20, 2021

🔴🎥 Hundreds demonstrate in Barcelona in support of Catalan rapper Pablo Hásel. pic.twitter.com/NqGJjWpiMf — Josep Goded (@josepgoded) March 20, 2021

In Spagna a metà febbraio sono iniziate le proteste a sostengo di Pablo Hasel, al secolo Pablo Rivadulla Duró, dopo l'arresto del rapper catalano, noto per le sue posizioni di estrema sinistra. Nel 2018 Hasel era stato condannato a nove mesi di prigione per apologia di terrorismo e vilipendio della monarchia spagnola in più di 60 tweet pubblicati tra il 2014 e il 2016, nonché in una delle sue canzoni pubblicate su YouTube. Il rapper avrebbe dovuto presentarsi volontariamente in prigione, ma si è rifiutato di farlo.

È stato arrestato il 16 febbraio.

Oltre un centinaio di persone sono rimaste ferite durante le proteste in corso in Spagna, inclusi decine di agenti delle forze dell'ordine.