Covid, in Russia sempre sotto 10mila i nuovi contagi nell'ultimo giorno

Nell'ultimo giorno i nuovi casi di Covid registrati dalle istituzioni mediche russe sono stati 9.632, ha comunicato oggi in una conferenza stampa la sede operativa contro il coronavirus nel Paese.

Il giorno prima erano stati segnalati 9.699 contagi. Il livello di diffusione della malattia resta ai valori registrati lo scorso ottobre, con un tasso di crescita giornaliero dello 0,22%. Dall'inizio dell'epidemia i casi di Covid registrati ufficialmente sono stati 4.447.570.

I decessi per Covid dell'ultimo giorno sono stati 392, 51 in meno di ieri, portando il totale delle vittime del virus in Russia a 94.659.

Nelle ultime ventiquattro ore 11.279 persone si sono riprese dalla malattia, portando il totale delle guarigioni a 4.060.652.

Al momento in Russia ci sono 292.259 positivi al coronavirus.