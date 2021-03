Erutta vulcano in Islanda, emesso avviso di allerta su voli - Video

"Intorno alle 20.45 di venerdì 19 marzo, è iniziata un'eruzione vulcanica a Geldingadalur, vicino a Fagradalsfjall sulla penisola di Reykjanes... In linea con i piani di emergenza ben collaudati, il livello di rischio per i voli è stato innalzato a rosso per la penisola di Reykjanes, per indicare un'eruzione in corso", si afferma in una nota dell'IMO pubblicata nella tarda serata di ieri.

L'IMO ha mostrato le immagini dell'eruzione, che mostrano due flussi di lava che scorrono lentamente in direzioni opposte. Ha aggiunto che la fessura è lunga circa 200 metri. Il bagliore rosso della lava sarebbe stato visto nella periferia di Reykjavik, a circa 32 chilometri dal vulcano.

Secondo gli esperti di geofisica locali, recentemente sono stati registrati migliaia di piccoli eventi sismici nella penisola di Reykjanes.

Questa è la prima eruzione vulcanica avvenuta nell'area in quasi 800 anni e lo stesso vulcano si è svegliato dopo circa 6.000 anni di inattività.

Le autorità hanno anche chiuso la strada principale che collega la regione della capitale con l'aeroporto internazionale di Keflavik.

L'Islanda ha più di 30 vulcani attivi e spenti. L'enorme eruzione del Laki del 1784 causò una carestia che uccise circa un quarto della popolazione islandese. Nell'aprile 2010 l'eruzione di Eyjafjallajökull ha provocato grandi disagi al traffico aereo in Europa.