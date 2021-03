Merkel apre a Sputnik V: se registrato dovrebbe essere usato nella Ue

All'inizio di questa settimana i rappresentanti del regolatore tedesco per i medicinali si sono impegnati ad assistere la Russia con la documentazione per registrare il vaccino anti-Covid Sputnik V nell'Unione Europea, ha fatto sapere una fonte a conoscenza della situazione.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ritiene che il vaccino della Russia Sputnik V contro il coronavirus debba essere utilizzato nell'Unione Europea una volta ottenuta la registrazione.

La Merkel ha aggiunto che non è ancora chiaro se la Ue acquisterà lo Sputnik V, ma la Germania potrebbe ordinare il vaccino russo da sola se la Commissione Europea sceglierà l'opposto.

"Dobbiamo usare tutti i vaccini all'interno della Ue che saranno approvati dall'Ema. Farei un ordine europeo. Se non esiste un tale ordine, e non vedo ancora alcun segnale in questa direzione, allora dobbiamo seguire la via tedesca e fare da soli. E' possibile e lo faremo", ha detto la Merkel ai giornalisti, rispondendo se fosse possibile per la Germania acquistare in modo indipendente lo Sputnik V.

La cancelliera ha inoltre affermato in una conferenza stampa dopo un incontro con i governatori che sarebbe stata vaccinata con il preparato di AstraZeneca, tuttavia avrebbe aspettato il suo turno.

In precedenza nel corso della giornata odierna una fonte a conoscenza della situazione ha detto che i rappresentanti dell'Istituto Paul Ehrlich hanno annunciato durante una riunione di emergenza della commissione competente del Bundestag di essere pronti a sostenere la Russia nella presentazione di alcuni documenti per l'Agenzia Europea per i medicinali (Ema) relativamente alla questione della registrazione in Europa del vaccino russo anti-Covid Sputnik V.

Sviluppato dal Centro di Ricerca di Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, Sputnik V è diventato il primo vaccino ufficialmente registrato al mondo contro il Covid-19. Dalla sua registrazione avvenuta l'11 agosto 2020 in Russia, è stato acquistato e registrato in 53 altri Paesi.