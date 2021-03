Finlandia sospende temporaneamente vaccinazione con AstraZeneca

"Secondo il Centro per la Sicurezza Farmacologica ed i Preparati, in Finlandia sono stati segnalati due casi di trombosi venose cerebrali a distanza di 4-10 giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. In base al principio di precauzione, l'Istituto Nazionale per la Salute e lo Sviluppo Sociale (THL) ha deciso di sospendere l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in Finlandia fino a quando non si avranno ulteriori informazioni e non verrà valutata la presenza di una possibile relazione causale", si legge in un comunicato.

La situazione sarà ulteriormente valutata la prossima settimana e le vaccinazioni per AstraZeneca potrebbero non proseguire fino a lunedì 29 marzo. THL comunicherà i risultati dell'indagine non appena saranno disponibili nuove informazioni. Le autorità sanitarie del Paese scandinavo hanno rilevato che la campagna di vaccinazione con gli altri preparati autorizzati andrà avanti normalmente.

Nella giornata di ieri l'Ema si era espressa a favore della sicurezza ed efficacia del vaccino di AstraZeneca, dopo che diversi Paesi membri della Ue avevano sospeso temporaneamente l'utilizzo di questo farmaco per alcuni decessi e gravi reazioni avverse in alcuni soggetti a cui era stato somministrato il siero anti-Covid della casa farmaceutica anglo-svedese. Per il regolatore europeo dei medicinali, i benefici superano di gran lunga i rischi ed i casi di trombosi sono inferiori in percentuale rispetto agli eventi del genere che si verificano tra la popolazione.

Dopo le rassicurazioni dell'Ema su AstraZeneca, il premier italiano Mario Draghi aveva annunciato la ripresa della vaccinazione nel Paese con questo preparato a partire proprio da oggi venerdì 19 marzo.