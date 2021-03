Regina Elisabetta è preoccupata e triste per nipote Harry, dice una voce interna al “Palazzo”

Durante l'intervista dei Sussex con la conduttrice di talk show americana Oprah Winfrey, il principe Harry ha detto che sua nonna non è mai stata tenuta allo scuro circa la decisione sua e di Meghan Markle di lasciare i loro incarichi reali per iniziare una vita "finanziariamente indipendente" negli Stati Uniti.

La regina “non è arrabbiata” per quanto raccontato dal principe Harry e da Meghan Markle a Oprah Winfrey, è "solo triste", ha rivelato un insider al Sun, sostenendo che la monarca ha chiesto privatamente di stare al fianco del nipote 36 enne.

"Si sono sempre preoccupati per lui (Harry) e la Regina è molto protettiva nei suoi confronti", ha insistito la fonte anonima.

Secondo la fonte, la famiglia reale ha "sempre sostenuto" il figlio minore della principessa Diana quando l'ex star di Hollywood Meghan Markle "è arrivata". Nonostante le affermazioni di Markle di aver sperimentato una mancanza di sostegno da parte della famiglia reale a seguito degli attacchi della stampa britannica, l'insider ritiene che la famiglia "si preoccupasse di meno" per Harry da quando la star di 'Suits' era sulla scena perché il duca “sembrava così felice”.

Il "tell-all" dei Sussex ha però lasciato nei Windsors alcune ferite profonde, aveva affermato in precedenza un'altra fonte. Il principe Harry ha insistito durante la sua conversazione bomba con Oprah Winfrey - il primo discorso congiunto suo e di Meghan che descriveva in dettaglio la decisione di dimettersi dalle cariche reali presa lo scorso anno - che non hanno mai tenuto allo scuro la regina sul loro piano “Megxit”.

Durante il discorso scandalistico, i due hanno discusso, senza mai fare nomi, di come alcuni membri della famiglia reale abbiano sollevato preoccupazioni sul colore della pelle del loro figlio Archie prima che nascesse, e di come Meghan stesse combattendo mentalmente durante la gravidanza, ma le è stato negato l'aiuto dal palazzo.

Buckingham Palace successivamente ha risposto che la famiglia reale era "rattristata" nell'apprendere la difficile esperienza della coppia nel Regno Unito, aggiungendo che le questioni sollevate, comprese quelle di razza, sarebbero state affrontate "in privato".

Si dice anche che la regina abbia emesso un divieto forte nei confronti dei membri dello staff del palazzo chiedendo di non discutere pubblicamente circa l’intervista.

Durante il discorso, il principe Harry ha affermato di non avere più ricevuto finanziamenti dalla famiglia reale dopo la partenza dei Sussex verso il Canada e gli Stati Uniti avvenuta lo scorso marzo. Questo perché suo padre, il principe Carlo, avrebbe smesso di rispondere alle sue telefonate. I due sono tornati a parlarsi, ha detto Harry, ma ha rivelato che la sua relazione con il fratello, il principe William, resta ancora "spaziale" al momento.

“Come ho detto prima, voglio bene a William. Abbiamo passato l'inferno insieme e abbiamo condiviso un'esperienza, ma siamo su strade diverse”, ha detto Harry nel corso dell'intervista.

Secondo l'amico di Meghan, Gayle King, il principe William e il principe Carlo avevano parlato con il duca di Sussex ad inizio di questa settimana e dopo l’intervista, ma i colloqui sarebbero stati "improduttivi".

Il principe Harry ha detto a Oprah che crede che suo fratello e suo padre siano "intrappolati" dall'istituzione.