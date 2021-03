Ora Orban vuole rifondare la destra europea: "Al lavoro con Salvini, Meloni e il Pis polacco"

L'annuncio del premier ungherese dopo l'ufficializzazione dell'uscita dal Ppe. Orban ha detto ai media locali di essere al lavoro per creare una nuova casa "aperta a tutti i cittadini che non vogliono migranti, multiculturalismo, che non sono dipendenti dalla mania Lgbt, che proteggono le tradizioni cristiane e rispettano la sovranità nazionale".