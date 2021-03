L'Italia per sesso? Prete polacco accusa chiesa dopo violenze e intimidazioni

Il prete polacco Padre Rafał C. denuncia le violenze subite in seguito al suo rifiuto di partecipare in atti sessuali per il trasferimento in una parrocchia italiana.

Giovedì 18 marzo, il MP polacco Joanna Scheuring-Wielgus ha presentato padre Rafał C. durante una conferenza alla Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco.

Padre Rafał ha esposto le accuse di violenza e abusi contro l'arcivescovo Andrzej Czaja della diocesi di Opole e altri membri della comunità. In seguito alla richiesta di Padre Rafał di essere trasferito in una parrocchia in Italia, gli era stato richiesto di presentarsi alla dimora dell'arcivescovo e acconsentire a dei rapporti sessuali.

Dopo il suo rifiuto, riferisce Padre stesso, sono iniziati episodi di molestie e violenze sia nei suoi confronti, che verso famigliari e amici dai quali ha cercato aiuto.

Dopo il suo rifiuto, riferisce Padre stesso, sono iniziati episodi di molestie e violenze sia nei suoi confronti, che verso famigliari e amici dai quali ha cercato aiuto. È stato assalito e picchiato di fronte a casa, e in seguito ha ricevuto ulteriori intimidazioni tramite messaggi sul telefono. "Volevo risolvere la questione con la chiesa stessa, ma dopo essere stato aggredito ho deciso di rivolgermi alla procura", ha riferito Padre Rafał durante la conferenza stampa.

Il membro parlamentare Joanna Scheuring-Wielgus ha sottolineato i rischi per coloro che hanno offerto il proprio aiuto al Padre. "Il prete Isakowicz-Zaleski ha ricevuto minacce di morte, alcune addirittura volte verso la propria fondazione", ha commentato Scheuring-Wielgus al TOK FM.

"Ho deciso di intervenire in questo caso perché temo per la vita di padre Rafał", ha aggiunto. "Il Padre ha denunciato le violenze oltre 20 mesi fa, ma non è stato fatto nulla. Sono a rischio anche le vite di coloro che lo hanno aiutato".

Durante la conferenza, sono state presentate le registrazioni telefoniche tra Padre Rafał e un certo Padre Wojciech (sospettato di essere il Cancelliere Wojciech Lippa), nella quale si sente quest'ultimo dichiarare che se Padre Rafał vuole andare in Italia, allora deve obbedire alla Curia e "togliersi i pantaloni". Seguono delle minacce nei confronti sia di Rafał che di suo padre, se non cessano le accuse contro il vescovo Czaja.

Il processo è al momento in sospeso, a seguito delle accuse nei confronti di Padre Rafał e Padre Isakowicz-Zaleski di aver impersonato l'arcivescovo e il cancelliere e aver fabbricato le prove in modo da continuare la propria attività pastorale, sostengono gli investigatori.

diritto della presunzione d'innocenza

Nella stessa conferenza, l'arcivescovo Czaja si è avvalso del, e ha risposto alle accuse raccontando una versione completamente diversa da quella fornita da Rafał.

Czaja ha sostenuto che, fino al 2014, non vi erano obiezioni all'operato di Padre Rafał, ma che alcuni problemi iniziarono a formarsi dopo il suo arrivo nella diocesi di Opole. L'arcivescovo racconta di come Padre Rafał avesse richiesto di essere nominato Ministro straordinario della Santa comunione, e di come vi fossero delle stranezze nelle finanze della sua parrocchia.

La richiesta di trasferimento in Italia di Padre Rafał era stata accolta, ma "a causa di alcune ambiguità nel funzionamento della parrocchia polacca, la parte italiana si ritirò dall'accordo", spiega Czaja.

In seguito, Padre Rafał iniziò ad accusare il vescovo di molestie sessuali e in coincidenza iniziarono le minacce verso le persone alle quali si rivolgeva, ha aggiunto infine.

Il vescovo Czaja si dichiara pronto a difendere il proprio nome, e spera di ricevere le scuse del MP Scheuring-Wielgus a seguito delle accuse infondate.