Iran, pubblicate immagini satellitari di presunte nuove basi lancio missili balistici

Un rapporto della Fox News sostiene, argomentando con foto satellitari fornite dalla Maxar Technologies, che l’Iran starebbe per ultimare la costruzione di una nuova base missilistica nel sud-ovest del Paese.

Le foto scattate dall’azienda di tecnologia satellitare con sede in Colorado, mostrano quattro pozzi che, sostiene il media statunitense che cita un rapporto del The Intel Lab (azienda di consulenze che si autodefinisce una ‘open source intelligence’), sarebbero "posizioni di lancio verticali rinforzate" nella fase finale di costruzione.

"Considerando la posizione geografica e la topografia esistente, una volta che questo complesso raggiungerà la piena capacità operativa, non sarà un compito facile neutralizzarlo con mezzi convenzionali", ha affermato Itay Bar-Lev, il capo della Intel Lab.

🎥 Satellite images reveal #Iran’s new ballistic missile launch locations- the Khorgo facility were these structures are located sits approximately 500 miles from Kuwait, where 13,500 US troops are stationed. pic.twitter.com/UPYTRHM228 — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 17, 2021

​L'Intel Lab ha precedentemente pubblicato un video che descrive in dettaglio il sito del missile balistico, che, secondo il gruppo di intelligence, è stato aumentato in modo significativo dal 2018. Secondo quanto riferito, le posizioni di lancio potranno schierare due missili balistici ciascuna.

#Khorgo UG #Missile Base, #Iran. Since 2018 the base has undergone a significant upgrade in the shape of excavated hardened Launch Position similar to Haji Abad Missile Base. Recent #IMINT shows that excavations renewed and launch points may not be operational yet. #TheIntelLab pic.twitter.com/x3dKd9HDTQ — The Intel Lab (@TheIntelLab) February 13, 2021

​Le tensioni sono alte nella regione, poiché non sono stati compiuti progressi per quanto riguarda il piano d'azione globale congiunto (PACG), noto come ‘Accordo per il nucleare iraniano’. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva abbandonato l'accordo nel 2018, imponendo a Teheran con dure sanzioni in linea con la cosiddetta politica di "massima pressione". L'amministrazione Biden ha segnalato il desiderio di rilanciare l'accordo, ma non sono stati compiuti passi significativi in ​​quella direzione.

L'Iran ha ripetutamente affermato che sono stati gli Stati Uniti a lasciare l'accordo e prima di qualsiasi negoziato Washington dovrebbe revocare le sanzioni contro la nazione. Teheran ha anche respinto l'idea di rinegoziare l'accordo, insistendo sul fatto che l'accordo originale del 2015 dovrebbe essere preservato.

Nel frattempo, Israele ha segnalato l'allarme riguardo all’Iran per un presunto piano di sviluppo di armi nucleari, sebbene la stessa Tel Aviv si sospetta detenga un arsenale nucleare da circa 90 testate. Teheran ha ripetutamente affermato che il suo programma nucleare è progettato per servire scopi puramente pacifici e ha denunciato i "doppi standard" in termini di sicurezza nucleare.

Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha recentemente condiviso con Fox News l’informazione che Tel Aviv sta aggiornando i suoi piani per preparare un potenziale attacco ai siti nucleari iraniani. Ha affermato che l'esercito israeliano ha già identificato "numerosi obiettivi" all'interno dell’Iran, la cui distruzione potrebbe minare la capacità dell'Iran di sviluppare armi nucleari.

In risposta, il ministro della Difesa iraniano ha promesso di distruggere Tel Aviv e Haifa - le due più grandi città in Israele - se lo Stato ebraico tentasse di attaccare la Repubblica islamica.