Francia, indagine su Clubhouse per violazione del regolamento sulla protezione dati

La Commissione nazionale per l’informatica e le libertà CNIL, garante francese per la protezione dei dati personali, ha avviato un'indagine nei confronti del social network Clubhouse, sospetta di violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

Da un'indagine preliminare è emerso che Alpha Exploration, la società che ha sviluppato e lanciato il social network, non ha un ufficio di rappresentanza nell'UE, il che rende inapplicabile il principio dello "sportello unico" previsto dalla normativa europea.

"L'indagine permetterà di confermare se l'RGPD è applicabile alla società. Se sarà confermato il fatto di violazione della normativa, la CNIL potrebbe adottare misure repressive", afferma un comunicato del regolatore.

In precedenza l'applicazione era stata oscurata nell'Oman, in quanto non aveva il certificato di registrazione nel Paese.

Cosa è Clubhouse e come funziona

L'applicazione Clubhouse, lanciata ad aprile 2020 e ancora vista come app di nicchia, è la nuova piattaforma live, solo audio, dove le persone si riuniscono per discutere una varietà di argomenti.