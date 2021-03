Covid-19, Russia: 4.418.436 contagi (+8.998), 93.364 decessi (+427), 4.024.975 guarigioni (+10.755)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 8.998 nuovi contagi da coronavirus. Per la prima volta dal primo ottobre il numero dei nuovi contagi giornalieri è sceso sotto i 9mila

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 8.998. Si tratta del miglior risultato dal primo ottobre, quando i nuovi casi di contagio furono 8.835. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 4.418.436, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

“Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati registrati 8.998 nuovi casi di contagio da coronavirus, di questi circa l’11% risultano privi di manifestazioni cliniche al momento, per tanto asintomatici”, si legge nel bollettino.

Il totale dei contagi accertati nella Federazione sale a 4.418.436, il tasso di incremento giornaliero è allo 0,20%.

Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 427 decessi per causa o concausa COVID-19. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 93.364.

Le guarigioni certificate sono state 10.755. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus si attesta a 4.024.975.

Sono 300.097 i casi attivi attualmente sotto osservazione. Di questi 64.062 si trovano nella capitale. Mosca ieri ha registrato 53 decessi e 1.201 nuovi casi di contagio.

San Pietroburgo è la seconda città più colpita – ieri ha registrato 927 nuovi casi e 30 decessi.

Nelle ultime ventiquattro ore non vi sono state suddivisioni amministrative della federazione non interessate da nuovi casi di contagio.