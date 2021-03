‘Sugar dating’? Perché no, secondo la metà dei giovani danesi, ma il legislatore prepara restrizioni

In uno sforzo trasversale tra partiti, i legislatori danesi chiedono norme più severe per punire l’adescamento, i reati legati al sesso con minori e il cosiddetto ‘sugar dating’, un tipo di relazione in cui un partner giovane scambia servizi intimi con un partner più anziano per denaro o beni materiali.

Il termine ‘sugar dating’ è un neologismo atto a indicare un tipo di incontri caratterizzati dallo scambio di sostegno, finanziario oppure materiale, da parte di un soggetto più anziano, di solito chiamato ‘sugar daddy’, contro compagnia, attenzione e/o sesso, da parte di un soggetto più giovane, di solito chiamato ‘sugar babe’ o anche ‘sugar baby’ (dipende da quanto più giovane).

In Danimarca il fenomeno pare sia piuttosto diffuso ed esiste anche un portale internet che si occupa specificatamente di favorire l’incontro tra domanda e offerta per questo tipo di relazioni.

Un'indagine condotta dal Centro danese per la ricerca sulle scienze sociali (VIVE), ha mappato gli atteggiamenti dei giovani nei confronti della pratica dello sugar dating rivelando un’ampia accettazione del concetto.

Nonostante non siano contrari all’idea, in linea di principio, tuttavia solo un’esigua minoranza, il 7%, ha considerato seriamente l’ipotesi di applicarsi effettivamente in questo tipo di incontri.

Esattamente il 50% dei 1.732 giovani danesi di età compresa tra i 18 ei 30 anni intervistati ha affermato che appuntamenti di questo tipo sono del tutto normali, ha rivelato Danish Radio.

Lo stesso sondaggio per altro ha rilevato che mentre i rapporti precedenti stimavano che appena l'1-2% dei giovani si dedicava allo sugar dating, ora un 5% dei 18-30enni ha effettivamente provato a fare sesso, baciarsi o inviare foto intime in cambio di denaro o vantaggi materiali. Allo stesso tempo, il 54% degli intervistati considera questo tipo di appuntamenti una forma di prostituzione.

Secondo l'analista capo di VIVE Karen Margrethe Dahl, questo indica la tolleranza verso le abitudini degli altri senza necessariamente voler fare lo stesso.

Secondo il sito di incontri SugarDaters.dk, che ha circa 10.000 utenti attivi ogni mese, lo sugar dating non ha nulla a che fare con la prostituzione e la loro attività non è altro che un sito di incontri come un altro e non incoraggia in alcun modo lo scambio di prestazioni sessuali per denaro.

giro di vite su questo tipo di attività

Dall’altra parte i legislatori danesi chiedono unche ritengono invce dovrebbero essere equiparate all’adescamento.

"I bambini devono fare i bambini e non lo sugar dating. Dobbiamo avere una norma specifica per questo", ha detto alla Danish Radio Karina Lorentzen, portavoce legale del Partito socialista popolare.

In un raro caso di cooperazione tra i blocchi, la richiesta è stata sostenuta dal Partito popolare danese nazional-conservatore.

"Ti arrabbi molto. Questo è assolutamente folle. Dobbiamo definire un reato penale specifico per gestire questo, come quando un uomo molto più anziano cerca di entrare in contatto con una ragazzina di 12 anni. Se dipendesse da noi tutto ciò diverrebbe illegale immediatamente. È necessario intervenire con decisione", ha detto il portavoce del partito Peter Skaarup.

In Danimarca è illegale fare sesso con un minore di 15 anni per un individuo che ne abbia più di 15, ed è illegale procacciare prestazioni sessuali a persone minore di 18 anni.

Pertanto, alcuni casi di sugar dating potrebbero essere illegali di fatto già con la legislazione attuale, nel caso coinvolgano minori e si abbia una sorta di accordo cliente/prestazione in cui vi sia prestazione sessuale da una parte, scambio di beni materiali, regali o denaro dall’altra.