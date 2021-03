L’edizione 2021 del concorso Andrei Stenin tira le prime somme

In questa nuova edizione, il concorso ha espanso ancora i confini geografici della sua partecipazione: per la prima volta nella sua storia ha ricevuto dei lavori da giovani fotoreporter di Tunisia, Thailandia e di entrambe le Repubbliche del Congo.

Al concorso del 2021 sono arrivate in totale 4,5 mila opere da 70 Paesi di tutti e cinque i continenti.

Fra i partecipanti stranieri, sono leader assoluti per numero di lavori inviati i fotografi indiani: la loro presenza al concorso, tra l’altro, è cresciuta di più del 40% rispetto all’anno passato. Occupano di diritto il primo posto nella Top 10 dei candidati assieme ai fotografi russi, il cui numero di opere è aumentato di quasi il 20%.

Nei primi cinque vi sono anche reporter da Iran, Bangladesh, Italia e Cina, seguiti da giornalisti di Spagna, Brasile (il cui numero di opere proposte è praticamente raddioppato rispetto alla volta precedente) e Francia. Chiudono la classifica i fotoreporter di Germania e Messico, che condividono il decimo posto.

Secondo Oxana Oleynik, curatrice del concorso e dirigente del servizio progetti visivi del gruppo mediatico “Rossiya Segodnya”, l’alto grado di professionalità dei lavori e il dinamismo dei candidati conferma sia la grande richiesta riservata nella realtà contemporanea alla fotografia come formato di supporto delle notizie, sia la popolarità del concorso presso il pubblico mondiale.

"Ogni anno attendiamo con trepidazione nuovi candidati da Paesi che non avevano mai partecipato prima al concorso, e non rimaniamo mai delusi nelle nostre aspettative. Sono sicura che sul mappamondo sono rimasti solamente pochi Stati i cui fotografi non conoscano il nostro concorso o che non vi abbiano ancora partecipato" – sottolinea Oxana Oleynik.