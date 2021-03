L'Islanda apre i confini ai viaggiatori vaccinati dal Covid-19 o in possesso di anticorpi

Il comunicato del governo afferma che la nuova modalità di attraversamento della frontiera entrerà in vigore dal 18 marzo. Per tutti i cittadini che hanno completato il ciclo completo di vaccinazione con farmaci approvati dall'EMA la nuova procedura d'ingresso non prevede le due misure al momento in vigore per chi arriva nell'isola scandinava:

effettuazione del tampone PCR

obbligo di quarantena

Inoltre, coloro che desiderano visitare Islanda possono presentare documenti che diano "prova valida" del fatto che il viaggiatore abbia già contratto l'infezione ed ora è immune. Questi documenti devono essere rilasciati in conformità con i requisiti del servizio epidemiologico del Paese.

"Il mondo ha affrontato tante cose negli ultimi dodici mesi e speriamo tutti che ci sarà un graduale e sicuro ritorno alla normalità. Ciò include anche il recupero della possibilità di viaggiare, preziosa per la cultura, il commercio e gli affari. La decisione di applicare le esenzioni alle frontiere per gli individui vaccinati ai paesi al di fuori dell'area UE/EAA è uno logico sviluppo nel quadro della nostra politica attuale", afferma la premier islandese Katrin Jakobsdottir.

Il comunicato fa notare che attualmente in Islanda 30 persone sono isolate a causa dell'infezione da coronavirus, ed altre 24 sono in quarantena in quanto presumibilmente avevano avuto contatti con i contagiati.

Nel Paese al momento non ci sono ricoveri per COVID-19.

Vaccino indispensabile per la ripresa della vita "normale"

L'annuncio dell'Islanda segue di qualche giorno una disposizione analoga arrivata dagli Stati Uniti: l'autorità sanitaria statunitense CDC ha aggiornato le proprie raccomandazioni secondo cui ora le persone che hanno completato il ciclo vaccinale possono incontrarsi tra di loro senza rispettare il distanziamento o indossare le mascherine.