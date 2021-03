Vaccini, Moderna inizia i test clinici su bambini dai 6 mesi ai 12 anni

E' iniziata oggi con la vaccinazione dei primi bambini il trial di 2/3 fase del vaccino pediatrico contro il Covid-19 dell'azienda farmaceutica Moderna. Lo ha annunciato la società in un comunicato ufficiale.

Per lo studio kidCove verranno arruolati 6.750 bambini di età compresa tra 6 mesi e 12 anni negli Stati Uniti e nel Canada. Permetterà di verificare l'efficacia del vaccino sviluppato da Moderna nel produrre una risposta immunologica al virus Sars-Cov-2, in grado di proteggere i bambini dall'ammalarsi se entrano in contatto con il coronavirus.

“Siamo lieti di iniziare questo studio di fase 2/3 sull'mRNA-1273 in bambini sani negli Stati Uniti e Canada", si legge nel comunicato. "Questo studio pediatrico - prosegue - ci permetterà di valutare la potenziale sicurezza e immunogenicità del nostro candidato vaccino COVID-19 in questa importante popolazione di età più giovane".

Lo studio è stato condotto in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) presso il National Institutes of Health e la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) presso il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti.

Come verrà eseguito lo studio

Il processo è suddiviso in due parti. Nella prima parte vengono testati diversi dosaggi del vaccino sui bambini. I bambini di età compresa tra 6 mesi e 1 anno riceveranno due dosi di vaccino distanziate di circa 28 giorni l'una dall'altra a un livello di 25 o 50 o 100 microgrammi. I bambini di età compresa tra 2 e 11 anni riceveranno due dosi di vaccino distanziate di circa 28 giorni l'una dall'altra a un livello di 50 o 100 microgrammi.

I risultati della prima parte della ricerca verranno utilizzati per determinare quale dose dovrà essere utilizzata per il richiamo. Nella seconda parte, lo studio verrà esteso ai bambini a cui sarà somministrato un placebo salino. I bambini verranno monitorati per 12 mesi dopo la seconda iniezione.

Altri studi pediatrici sui vaccini anti-Covid

Moderna non è l'unico vaccino Covid-19 attualmente testato sui bambini. L'azienda farmaceutica Pfizer-Biontech ha iniziato i test del vaccino pediatrico anti-Covid su bambini. Johnson & Johnson ha annunciato l'intenzione di studiare il vaccino negli adolescenti appartenenti ad una fascia d'età tra 12 e 18 anni. Attualmente i vaccini approvati in uno d'emergenza possono essere somministrati a soggetti di età superiore ai 18 anni.