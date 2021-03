Su Facebook etichette per i post sui vaccini con i dati dell'OMS

L'azienda tecnologica Facebook Inc. ha annunciato lunedì di aver intensificato i propri sforzi per contrastare la diffusione delle disinformazioni sui vaccini anti-COVID sulle sue piattaforme aggiungendo etichette ai post relativi ai vaccini contenenti informazioni sui loro test, registrazione e altre misure di sicurezza.

Facebook scende in campo con una campagna contro la disinformazione sui vaccini contro il Covid per evitare la diffusione di notizie false e pericolose.

"Stiamo continuando ad intensificare i nostri sforzi per affrontare la disinformazione sui vaccini contro il COVID-19 aggiungendo etichette ai post di Facebook e Instagram che discutono dei vaccini. Queste etichette contengono informazioni attendibili sulla sicurezza dei vaccini contro il COVID-19 forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)", ha dichiarato l'azienda in un post nel suo blog.

Tali etichette prima saranno disponibili per chi usa le piattaforme della società in queste lingue:

inglese

spagnolo

indonesiano

portoghese

arabo

francese

Altre lingue saranno disponibili successivamente. Nelle prossime settimane, tutti i post relativi a COVID-19 saranno etichettati in conformità con la nuova strategia di Facebook, specifica la società.

Inoltre, agli utenti verranno forniti schermi informativi su COVID-19 e sui vaccini prima della pubblicazione per aiutarli a prendere una decisione informata su cosa condividere.

Facebook ha anche annunciato i piani di estensione delle attività del suo Centro Informazioni COVID-19.

In primo luogo, l'azienda ha sviluppato uno strumento per i cittadini statunitensi che mostrerà le date disponibili e i centri per la vaccinazione con un link per prenotare un appuntamento. Inoltre, la società metterà il Centro Informazioni COVID-19 a disposizione degli utenti di Instagram.

Secondo quanto affermato dalla compagnia, tra le altre misure per promuovere la vaccinazione saranno la cooperazione con le autorità sanitarie locali e i governi sui chatbot di WhatsApp per aiutare le persone a registrarsi per i vaccini e l'analisi delle tendenze complessive in tempo reale nelle vaccinazioni COVID-19.