Netanyahu rischia di scatenare il panico con la Giordania, poi ci ripensa

Secondo media israeliani, Il Primo ministro Benjamin Netanyahu, la settimana scorsa, avrebbe rischiato di scatenare un caos diplomatico con la Giordania e non solo. Lasciandosi coinvolgere in un gioco di ritorsioni con Amman, sarebbe arrivato a pianificare la completa chiusura dello spazio aereo israeliano per i voli provenienti dalla Giordania.