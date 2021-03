Le nazioni UE stanno valutando l'avvio di colloqui con i produttori del vaccino russo Sputnik V

Alcuni paesi europei starebbero seriamente prendendo in considerazione l'avvio di colloqui con i creatori del vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus, ha detto alla Reuters un funzionario dell'UE incaricato dei negoziati con gli sviluppatori del vaccino.

Quattro nazioni dell'UE sono ansiose di avviare i colloqui, ha specificato la fonte. Ad oggi, il vaccino russo è stato approvato per l'uso di emergenza in 50 paesi.

A febbraio, l'Ungheria è diventata il primo paese dell'UE ad approvare lo Sputnik V, il primo vaccino al mondo registrato contro il coronavirus. Slovacchia, Serbia, Montenegro, San Marino e Macedonia del Nord hanno seguito l'esempio.

fornire

a 50 milioni di residenti nell'UE

All'inizio di questo mese, il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), che sta promuovendo lo Sputnik V nei mercati esteri, ha annunciato che sarebbe stato in grado diil vaccino contro il coronavirusa partire da giugno dopo che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) avesse dato luce verde.

L'EMA sta attualmente conducendo uno studio di revisione continuato sullo Sputnik V.

L'11 agosto 2020, la Russia è diventata il primo paese al mondo a registrare un vaccino contro il coronavirus, lo Sputnik V, sviluppato dall'istituto di ricerca Gamaleya con il sostegno finanziario del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).

Secondo l'analisi degli studi clinici di fase 3 pubblicati su The Lancet, Sputnik V ha un tasso di efficacia del 91,6% contro il COVID-19 sintomatico.