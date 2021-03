Mongolia, tempesta di sabbia fa almeno 6 vittime e oltre 80 dispersi - Foto

🇲🇳 #BREAKING Six killed, 81 missing after heavy dust storm hits #Mongolia on Saturday, according to local disaster authorities.

🇲🇳 #突发 #蒙古国 紧急情况总局15日称,14日晚,蒙古国多省发生暴风雪和强沙尘等灾害性天气,目前已造成6人死亡,仍有81人失踪。 pic.twitter.com/1aCNwDSzHl