Coppa America 2021, Luna Rossa cede a Team New Zealand che si porta sul 5-3

In Gara 7 e Gara 8 l'equipaggio guidato da James Spithill ha incassato il rapido uno-due del team neozelandese, che a dispetto di una partenza non perfetta ha saputo venir fuori sulla distanza, sfruttando anche gli errori di Luna Rossa.

Non ha portato particolarmente fortuna a Luna Rossa il rinvio delle regate della America's Cup di vela, avvenuto nella giornata di ieri per mancanza di vento.

Nelle due regate odierne, alle quali il via è stato dato intorno alle 4:00 della notte ora italiana, l'imbarcazione tutta italiana ha dovuto cedere il passo alla veemenza di Team New Zealand, che ha letteralmente scavato un solco tra le due compagini portandosi sul 5-3. Un gap che ora sarà molto difficile da colmare per Luna Rossa.

Grande rammarico per l'equipaggio guidato dallo skipper James Spithill, partito bene sia in Gara 7 che, soprattutto, in Gara 8, ma che è andata in entrambi casi a vanificare il vantaggio accumulato con un'errore nella prima regata e una penalità subita nella seconda, quando Luna Rossa poteva gestire oltre un miglio di vantaggio.

Adesso l'equipaggio dell'imbarcazione italiana sarà chiamato al miracolo, dal momento che a partire da Gara 9 i neozelandesi avranno a disposizione una serie di match point per mettere definitivamente K.O. Luna Rossa.

I prossimi appuntamenti

Ma ecco dunque le date e gli orari delle prossime regate, che andranno a decretare il vincitore della America's Cup 2021, la competizione velica più antica e rinomata al mondo:

Martedì 16 marzo

Gara 9: ore 4:00

Gara 10: a seguire

Mercoledì 17 marzo

Eventuale Gara 11: ore 4.00

Eventuale Gara 12: a seguire

Giovedì 18 marzo