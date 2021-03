Pelé fa i complimenti a Cristiano Ronaldo per aver battuto il suo record di gol: "Ti ammiro molto"

Ronaldo ha realizzato una tripletta nella partita di oggi contro il Cagliari, grazie alle reti del fuoriclasse portoghese la Juventus ha battuto la squadra avversaria 3-1.

In tal modo l'attaccante ha raggiunto i 770 gol segnati nelle gare ufficiali, sorpassando Pelé che ha siglato 767 reti in carriera.

Le parole di O Rei

"Cristiano, la vita è un volo in solitaria. Ognuno fa il suo viaggio. E che bel viaggio stai facendo! Ti ammiro molto, mi piace guardarti giocare e questo non è un segreto per nessuno. Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali. Il mio unico rammarico è non averti potuto abbracciare oggi. Ma lascio questa foto in tuo onore, con grande affetto, come simbolo di un’amicizia che esiste da tanti anni", ha scritto l'ottantenne in un post su Instagram, pubblicando una foto con Ronaldo, in cui i due si stringono le mani.

Anche la Federazione calcistica del Portogallo si è congratulata con Ronaldo per aver battuto il record di Pelé in una nota pubblicata sul suo sito web ufficiale. La Federcalcio portoghese osserva che Ronaldo è il secondo nella classifica dei marcatori più forti della storia. Il bianconero infatti è a distanza di due gol dal brasiliano Romario, che guida la graduatoria con 772 reti segnate.