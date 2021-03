Clubhouse oscurato nell'Oman: non ha la registrazione nel paese

Le autorità dell'Oman hanno bloccato l'applicazione del social network Clubhouse per la mancata registrazione nel Paese.

Clubhouse, l'app del momento, registra una battuta d'arresto e viene bloccata in Oman.

"L'applicazione Clubhouse è stata bloccata perché tutte le applicazioni che utilizzano mezzi di comunicazione audio e video tramite Internet devono ottenere un certificato di registrazione dall'Autorità. Il funzionamento dell'app è stato interrotto per la mancata registrazione in Oman", cita l'agenzia WAF una risposta del servizio clienti dell'Autorità per le telecomunicazioni (TRA).

L'agenzia fa notare che nell'Oman sono vietate le applicazioni per la comunicazione via Internet che utilizzano canali crittografati (VoIP). Tuttavia, a causa della pandemia di coronavirus, sono state fatte alcune concessioni per garantire il funzionamento delle agenzie governative.

Cosa è Clubhouse e come funziona

L'applicazione Clubhouse, lanciata ad aprile 2020 e ancora vista come app di nicchia, è la nuova piattaforma live, solo audio, dove le persone si riuniscono per discutere una varietà di argomenti.