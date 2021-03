Vaccini, il Bahrein vuole produrre lo Sputnik V

"Il Bahrein è estremamente interessato alla cooperazione con la Federazione Russa nella produzione di vaccini. C'è un accordo di principio e proposte dal Bahrein al Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF). Vorremmo creare un piccolo laboratorio per la produzione di vaccini non solo contro il coronavirus. Cominceremo con il vaccino Sputnik V, che diventerà il prodotto di base, e con il passare del tempo inizieremo a produrre vaccini contro l'influenza e altre malattie infettive", ha dichiarato l'ambasciatore in un'intervista a Sputnik.

Il diplomatico ha osservato che si rivolgerà a laboratori e autorità russi per discutere la proposta. Al-Saati ha sottolineato che i paesi del Golfo Persico hanno il costante bisogno di vaccini e la regione è aperta al commercio e al turismo.

Inoltre, l'ambasciatore ha fatto notare che lo spazio, i finanziamenti e la volontà ci sono, ma il Bahrein "ha bisogno della scienza russa e dell'esperienza in questo campo".

"Se ciò accadrà, il Bahrein diventerà il centro della farmaceutica russa nella regione", ha affermato Al-Saati.

L'ambasciatore non ha escluso che dopo l'inaugurazione del laboratorio per la produzione di vaccini, la cooperazione potrebbe passare a un nuovo formato, ad esempio, potrebbero essere aperti centri medici e ospedali congiunti nel Bahrein.

A febbraio il Regno del Bahrein ha registrato il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V per l'utilizzo di emergenza.