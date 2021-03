Tokyo 2020, Giappone prevede di introdurre ulteriori restrizioni per le Olimpiadi

Le autorità giapponesi intendono limitare il numero di persone che accompagneranno i leader stranieri alle Olimpiadi di Tokyo. A riferirlo è l'agenzia di stampa Kyodo News.

Secondo le fonti dell'agenzia, tale richiesta è già stata inviata alle ambasciate di diversi Paesi esteri. Stando alle indiscrezioni, il capo di uno stato estero potrà essere accompagnato da non più di 11 persone mentre il primo ministro da non più di quattro.

I leader stranieri non dovranno sottoporsi a una rigorosa quarantena, ma dovranno effettuare un test delle PCR per il coronavirus sia prima della partenza che in aeroporto dopo l'arrivo in Giappone.

Inoltre, sarà loro vietato comunicare in maniera diretta con gli atleti e gli verrà fornito un trasporto speciale.

Le autorità giapponesi prenderanno la decisione finale tenendo conto delle reazioni di altri stati e della situazione epidemiologica sia in Giappone che all'estero.

I Giochi Olimpici di Tokyo

Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto. È stato riferito che le autorità giapponesi stanno progettando di far svolgere la manifestazione senza la presenza di spettatori stranieri, sebbene il capo del CIO Thomas Bach abbia riferito che una decisione in merito non è stata ancora presa.

A marzo del 2020 l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, con il sostegno del governo e del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ha deciso di rimandare le Olimpiadi di Tokyo, previste per l'estate 2020 a causa della pandemia. Le uniche altre opzioni erano l'annullamento totale delle Olimpiadi o il rinvio di quattro anni.

E' stata la prima volta nella storia delle Olimpiadi moderne. I Giochi olimpici non sono mai stati rinviati prima, ma furono annullati nel 1916, 1940 e 1944 durante le due guerre mondiali.