Sondaggi, popolarità del Principe Harry al suo minimo dopo l'intervista con Oprah Winfrey

L'intervista di Meghan Markle e del Principe Harry rilasciata alla star americana del talk show Oprah Winfrey ha creato scalpore in tutto il mondo. A Buckingham Palace hanno fatto sapere di essere "rattristati" dalla questione del razzismo sollevata da Meghan, dicendo che queste affermazioni avrebbero dovuto essere affrontate privatamente.

La popolarità del Principe Harry e di Meghan Markle è scesa a nuovi minimi nel Regno Unito dopo la trasmissione dell'intervista con Oprah Winfrey. Lo rivela un nuovo sondaggio di YouGov.

Il sondaggio, condotto il 10 e 11 marzo, pochi giorni dopo che l'intervista è andata in onda nel Regno Unito, ha rivelato che ora solo il 45% degli intervistati ha un atteggiamento positivo nei confronti del Principe Harry - un calo di otto punti rispetto alla settimana precedente. Il 48% dei britannici che hanno preso parte al sondaggio ha segnalato la propria disapprovazione per il reale: è stata la prima volta in cui le opinioni negative sul Principe hanno superato i sentimenti positivi.

Nel frattempo anche la popolarità di Meghan Markle è scesa di otto punti, assestandosi al 31% dopo l'intervista; il sondaggio ha rivelato che il 58% degli intervistati britannici ora la considera negativamente.

Ciò segna un netto contrasto con i risultati di un sondaggio simile condotto prima del matrimonio della coppia nel maggio 2018. All'epoca, il principe Harry aveva un indice di approvazione del 76% e la Markle del 58%.

Ma le cose sono cambiate radicalmente quando i due hanno annunciato nel gennaio 2020 che avrebbero lasciato i loro incarichi reali di alto livello per iniziare una vita "finanziariamente indipendente" dall'altra parte dell'oceano.

L'entità del calo che ha seguito la conversazione televisiva, poi, è senza precedenti.

Durante l'intervista esplosiva, Meghan Markle ha rivelato che un anziano reale rimasto anonimo si chiedeva quale sarebbe stato il colore della pelle di suo figlio Archie prima che nascesse. Il Principe Harry ha confermato la veridicità della conversazione, rifiutandosi di rivelare chi ne fosse coinvolto - comunque né la Regina né il Principe Filippo.

La Duchessa del Sussex ha anche sostenuto che tutta la negatività intorno alla sua persona a palazzo la rendeva "incline al suicidio", ma a quanto pare le è stato rifiutato l'aiuto della famiglia reale.

Buckingham Palace ha risposto dicendo che la famiglia reale era "rattristata di apprendere fino in fondo quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan".

"Le questioni sollevate, in particolare quella del razzismo, sono preoccupanti", afferma il comunicato del palazzo, aggiungendo che "mentre alcune ricostruzioni possono variare", saranno comunque prese sul serio e affrontate "privatamente" dalla famiglia.

Il Principe William, la cui popolarità è diminuita di quattro punti nell'ultima settimana ma è rimasta forte con il 76% di approvazione, giovedì ha detto ai giornalisti che non aveva parlato con suo fratello dopo l'intervista, ma ne aveva l'intenzione.

I 1.664 britannici intervistati che hanno preso parte al sondaggio hanno segnalato di non essere infastiditi da alcune delle affermazioni provocatorie sulla corona fatte nell'intervista: il grado di approvazione della Regina è rimasto positivo all'80%, con solo una percentuale relativamente piccola di persone tra i 18 e i 24 anni che la vede negativamente.

La popolarità del Principe Carlo, tuttavia, è diminuita di diversi punti questa settimana per oscillare introno al 49%.