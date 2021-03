Autorità olandesi confermano utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca

Nel corso della giornata di oggi il Centro Lareb per gli effetti collaterali ha ricevuto informazioni su una sospetta trombosi in un paziente a cui è stato somministrato il vaccino di AstraZeneca.

"I nostri esperti non vedono alcun motivo per interrompere la vaccinazione. Questo è un buon vaccino", NOS riporta le parole del ministro de Jonge.

In precedenza era stato riferito che le autorità austriache avevano deciso di sospendere l'uso di un lotto ABV5300 di vaccino AstraZeneca come misura precauzionale dopo la morte di una donna vaccinata e lo sviluppo di un caso di tromboembolia in un altro soggetto dopo aver ricevuto la dose di vaccino. Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia e Cipro hanno seguito l'esempio dell'Austria.

Intanto Danimarca, Norvegia e Islanda hanno sospeso per ora totalmente l'uso del farmaco di AstraZeneca oggi.

L'Ema in precedenza ha riferito che complessivamente il lotto ABV5300 da 1 milione di dosi è stato consegnato in 17 Paesi della Ue: Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Spagna, Svezia.

Sempre oggi l'Aifa ha vietato in Italia l'utilizzo di un lotto ABV2856 del vaccino di AstraZeneca dopo che erano stati segnalati casi gravi avversi in alcune persone vaccinate. Parallelamente a Catania sono stati segnalati 2 decessi sospetti, dopo che le vittime avevano ricevuto la prima dose del vaccino di AstraZeneca.

Sempre l'Ema oggi ha affermato di essere a conoscenza del fatto che le autorità danesi e altri Paesi europei hanno sospeso la campagna di vaccinazione con il vaccino anti-Covid-19 AstraZeneca. Tuttavia ha comunicato che "attualmente non ci sono indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste condizioni" e che i coaguli di sangue non "sono elencati come effetti collaterali con questo vaccino".