In Pakistan vietato TikTok

Il Pakistan bloccherà il popolare sito di social network cinese TikTok per una sentenza emessa da un tribunale del Paese, ha dichiarato oggi il portavoce dell'authority delle telecomunicazioni Khurram Mehran.

"I giudici hanno chiesto all'authority per le telecomunicazioni di bloccare l'accesso a TikTok", ha detto Mehran al quotidiano Dawn, aggiungendo che il garante rispetterà la sentenza.

In precedenza l'Alta Corte di Peshawar aveva affermato di aver disposto il divieto alla famosa app, accogliendo le argomentazioni di un esposto, secondo cui venivano distribuiti contenuti osceni. Il portavoce di TikTok in Pakistan ha detto di essere a conoscenza della sentenza e la società rilascerà commenti in seguito.

TikTok era stato vietato in Pakistan lo scorso ottobre, ma il divieto è stato revocato dieci giorni dopo, dopo che la società di sviluppo si è impegnata a moderare gli account in conformità con le leggi locali.

TikTok, un servizio per la creazione e la visualizzazione di video brevi, gestito dalla società ByteDance con sede a Pechino, è una delle app più scaricate in Pakistan dopo WhatsApp e Facebook.