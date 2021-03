In Olanda segnalato da media locali caso di trombosi dopo vaccinazione con AstraZeneca

Il centro olandese Lareb, impegnato nell'identificazione degli effetti collaterali, ha ricevuto informazioni su una sospetta trombosi in un paziente vaccinato con il preparato anti-Covid AstraZeneca, riporta il media nazionale NOS.

Come notato nel centro Lareb, il paziente non ha avuto un malessere da costringerlo ad un ricovero in ospedale. Comunque dal centro hanno fatto sapere che avrebbero continuato a indagare il caso, riporta NOS.

In precedenza le autorità austriache avevano deciso di sospendere l'uso del lotto di vaccino AstraZeneca come misura precauzionale a seguito del decesso di una donna vaccinata e dello sviluppo del Covid in un'altra persona dopo che aveva ricevuto il vaccino.

Dopo l'Austria, come misura precauzionale è stato sospeso l'utilizzo del lotto del vaccino AstraZeneca anche in Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Cipro, Norvegia e Islanda.

Oggi le autorità danesi hanno analogamente annunciato la sospensione dell'uso del vaccino AstraZeneca a seguito di segnalazioni di possibili coaguli di sangue dopo le vaccinazioni.