Danimarca sospende somministrazione vaccino AstraZeneca, creerebbe coaguli di sangue

Il Ministero della Salute danese ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca motivando la decisione come necessaria dopo diversi casi di coaguli di sangue tra le persone vaccinate.

Secondo il ministro della Salute della Danimarca, scrive Business Insider, non è ancora chiaro se i coaguli di sangue siano collegati al vaccino AstraZeneca.

La somministrazione del vaccino resterà sospesa per almeno 14 giorni, una decisione presa anche a seguito di un decesso.

Il ministro della Salute danese, Magnus Heunicke, ha confermato la sospensione in un messaggio su Twitter.

"Le autorità sanitarie hanno sospeso, a causa di misure precauzionali, la vaccinazione con AstraZeneca a seguito del segnale di un possibile effetto collaterale grave sotto forma di coaguli di sangue letali. Al momento non è possibile concludere se esiste una connessione. Agiamo in anticipo, deve essere indagato a fondo COVID-19", si legge nel tweet.

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk — Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021

​Una notizia che segue la sospensione di un lotto specifico di AstraZeneca imposto anche dall’autorità sanitaria del governo austriaco, come forma di precauzione dopo che una persona è morta dopo la vaccinazione. In seguito, il Prac, comitato per la sicurezza dell'Ema, ha escluso problemi specifici del lotto di vaccino AstraZeneca sospeso dopo la morte di alcuni pazienti a cui era stato sottoposto. Non è stata rilevata alcuna correlazione tra il vaccino e i decessi.

Gli eventi trombotici sono stati diagnosticati e riportati anche dall’attività di monitoraggio dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA).

Ad una persona in particolare sarebbero stati diagnosticati coaguli di sangue nei vasi sanguigni che lo avrebbero condotto alla morte 10 giorni dopo la vaccinazione.

Ad un secondo caso sono stati riscontrati coaguli di sangue nei polmoni ed è stato ricoverato in ospedale.

L’EMA ha precisato che non ci sono indicazioni che sia stata la vaccinazione con AstraZeneca a causare questi eventi trombotici, tuttavia è stata avviata una attività investigativa per capire cosa sta avvenendo.

Intanto ieri l’Aifa ha pubblicato il secondo rapporto sulla vigilanza farmacologia riservata a tutti i vaccini contro il coronavirus. Il rapporto si rivolge alla popolazione italiana, dove il 93% circa dei casi di effetti collaterali ha riguardato problemi lievi. Ma nel rapporto si fa notare come il vaccino AstraZeneca e Moderna siano poco rappresentati.