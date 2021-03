Cremlino: colloqui tra Putin e premier Lussemburgo su possibili forniture vaccino Sputnik V

"Attenzione particolare è stata posta sull'instaurazione di una cooperazione nella lotta contro la diffusione del Covid-19, comprese le possibili consegne del vaccino russo Sputnik V in Lussemburgo", si afferma in una nota del Cremlino.

Secondo il comunicato, i leader hanno anche toccato temi chiave dell'agenda bilaterale e hanno confermato l'impegno a rafforzare i legami politici, commerciali, economici e umanitari.

Putin e Bettel hanno inoltre elogiato la cooperazione amichevole e costruttiva tra Russia e Lussemburgo nel contesto del 130° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

"Hanno inoltre discusso la situazione attuale nel dialogo Russia-Ue", si legge nel comunicato.

In alcuni Paesi della Ue, nonostante a livello centrale manchi ancora l'autorizzazione al vaccino russo del Centro Gamaleya, è emerso interesse per Sputnik V: in questi giorni la Camera di Commercio italo-russa (CCIR) ha riferito in un comunicato che il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) e la compagnia farmaceutica Adienne Pharma&Biotech hanno siglato un accordo per la produzione del vaccino Sputnik V in Italia.